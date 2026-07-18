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Dans ce nouvel épisode du Syndrome de la page 27, radiographie d'un pays où le « cercle de la raison » croit très fort au réchauffement climatique… mais construit des gares en verre, coupe les budgets d'adaptation en pleine vague de chaleur et livre des logements neufs climatisés à peine 1 fois sur 10, pendant que la justice européenne déclare les jets privés « écologiquement durables ».

Au programme également : un brevet des collèges en chute libre, et Emmanuel Macron parti serrer la main d'un ancien chef djihadiste devenu « Président » de la Syrie. Bienvenue dans la nullocratie. Bon visionnage !

SOURCES DE LA VIDÉO :

Extrait de Daniel Riolo (RMC) : 1

Tweet d'Emmanuel Macron livrant ses « conseils avisés » face à la canicule (rester au frais, boire de l'eau) : 1

SECTION 1 : Canicule

Alerte météo : la situation est déjà alarmante et « ne fait que commencer » : 1

Projections climatiques : 1

Le Monde : le GIEC aurait sous-estimé, par prudence, la brutalité réelle des étés à venir : 1

« Victoire pour Dassault » : la justice de l'UE juge que les jets privés peuvent être considérés comme écologiquement durables, et Dassault Aviation se félicitant de la décision : 1, 2, 3

Projet de doublement du nombre de gros avions dans les années à venir : 1

Illustration de l'incohérence climatique (on continue de construire des gares en verre) : 1

Après la première canicule de mai, le gouvernement réduit le budget destiné à l'adaptation au réchauffement climatique (Le Monde) : 1

Après la canicule de juin, le gouvernement met fin aux programmes de recherche sur l'adaptation des logements et des territoires (Le Monde) : 1

Étude INSEE : 14 300 € de travaux d'isolation pour seulement 120 €/an d'économie : 1

L'Opinion (2023) : l'économiste Esther Duflo critiquait déjà l'inefficacité de la rénovation thermique : 1

Sur-isolation qui aggrave la chaleur en été (JT de France Télévisions), des « bouilloires thermiques » pourtant classées A (Public Sénat) : 1, 2

L'aberration d'économiser l'hiver au prix de l'invivabilité l'été (compte Panda) : 1, 2

Rapport annuel du Haut Conseil pour le climat (2026) : 1

Hôpitaux non climatisés : jusqu'à 30 °C en réanimation et 40 °C dans les chambres (Le Parisien, franceinfo, JT France Télévisions, BFMTV) : 1, 2, 3, 4

Retour des couvertures de survie à l'hôpital et rappel de la pénurie de blouses, l'Humanité et France 3 Grand Est : 1, 2

Décès de Monique, octogénaire entrée pour une sciatique et morte d'hyperthermie dans une chambre à 39 °C (Le Progrès/BFMTV) : 1, 2

Louisette, 93 ans, morte de chaleur dans son HLM (Le Parisien) : 1

Journée de solidarité : où sont passés les milliards censés notamment climatiser les EHPAD ? : 1, 2

Point de comparaison : les 1,4 Md€ dépensés pour rendre la Seine baignable pour les JO : 1

Une adolescente de 12 ans meurt dans un appartement des Yvelines, son grand frère retrouvé en hyperthermie : 1

La chaleur à l'école (LCP) : 1

Jean-Pierre Farandou (ministre du Travail) se dit opposé à la création d'une température maximale de travail (BFMTV) : 1

Réactions à Farandou : 1

Bus à plus de 48 °C dans les transports franciliens (Transports Île-de-France) : 1

Chauffeur de bus victime d'un malaise à cause de la chaleur ; Farandou se dit « étonné que ce bus ait circulé » : 1, 2, 3, 4

Un homme meurt dans un tramway à Lyon après un malaise (Le Figaro) : 1

Un agent d'entretien de 33 ans meurt au travail dans le Nord : 1

Bilan de surmortalité de Santé publique France : 1

Analyse de la mortalité relative par tranche d'âge : forte surmortalité des 15-64 et 45-64 ans, signe de l'impact sur les travailleurs : 1

Macron se félicite de son « gros travail » face à la canicule, relayé par la presse : 1, 2, 3, 4

SECTION 2 : la climatisation

Texte de la réglementation environnementale RE2020 pour les logements : 1

Galère des habitants de logements neufs sans clim, « une fournaise » : 1

Rapport Robin Rivaton sur la RE2020 (ministère de l'Écologie) : 1

L'hôpital face au manque de climatisation (France Inter) : 1

Le blocage ne vient pas que des politiques mais aussi de la technocratie (Robin Rivaton) : 1

Le « paradoxe » des climatiseurs qui réchauffent la planète : 1

Rapport du GIEC (AR6, groupe II, chapitre 13) : la climatisation figure parmi les solutions d'adaptation : 1

« Innovation » française en matière de rafraîchissement (Le Parisien) : 1

Viguié déconnecté sur la clim : 1

Position du nouveau maire PS de Paris, hostile à la clim par souci esthétique (« de jolis immeubles ») : 1

Rappel que les climatiseurs extérieurs peuvent être camouflés de manière acceptable : 1

La clim déplaît aussi à Aurore Bergé et à Raphaël Glucksmann (CNews, BFMTV) : 1, 2

Yann Barthès sur la canicule (Mr Propagande) : 1

Mention de Luc Ferry sur LCI : 1

Monique Barbut, qui dit préférer travailler plutôt que d'aller dans les médias : 1, 2, 3, 4, 5

Patrimoine et actions de Monique Barbut : 1, 2, 3

Barbut devenue « star mondiale » : les Chinois s'intéressent à son cas : 1

La clim en Chine : systèmes de refroidissement extérieurs, large équipement de la population, jusqu'aux chiens et cochons climatisés : 1, 2, 3, 4, 5

Des Chinois se demandent sincèrement si l'absence de clim en France tient à une raison religieuse : 1

SECTION 3 : Brevet

La page officielle des sujets d'examens 2026 (éducation nationale) : 1

Les sujets du brevet 2026 (français, sciences et histoire-géographie-EMC) : 1, 2, 3, 4

Les annales de mathématiques du brevet (2016, 2006, 1996, 1986, 1976, 1966, 1956) : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

SECTION 4 : Moyen-Orient

Situation Iran/Israël : un cessez-le-feu constamment violé : 1, 2

Rappel des précédentes RdP sur le sujet (Wall Street Journal) : 1

La France a envoyé des renforts militaires (Rafale, porte-avions, frégates) au Proche-Orient (Libération) : 1

Macron se félicite de sa rencontre avec le nouveau pouvoir syrien (tweet Macron) : 1

Rappel de la chute du régime de Bachar al-Assad en décembre 2024 (France 24) : 1

Le nouveau dirigeant, l'ancien djihadiste Ahmed al-Charaa (alias al-Joulani), se présente désormais sous son nom de naissance (franceinfo) : 1

En 2017, l'ambassade américaine mettait sa tête à prix (« Stoppez ce terroriste »), tweet depuis supprimé ; profil de sa trajectoire de chef rebelle : 1, 2

Macron, premier dirigeant occidental à se rendre dans le nouveau Damas : 1

La situation n'est pas revenue à la normale : meurtres et massacres ethniques à Homs, sur fond de vengeance, avec des autorités complices (L'Orient-Le Jour) : 1

Les Échos titrent « Le pari de Macron » (Les Échos) : 1

Interview d’al-Charaa : 1

Le « petit problème » qui surgit quand on serre des mains tachées de sang : 1

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