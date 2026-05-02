🗞 Vous condamnez le 7 octobre ? Très bien. Et le 8 avril ? Et tous ces autres jours où le Liban et la Palestine sont martyrisés dans l'indifférence générale ? Israël ne se cache même plus. Journalistes, secouristes, femmes et enfants : les crimes s'enchaînent à visage découvert. Dans cette seconde revue de presse, retour sur ces exactions trop souvent minimisées dans le débat public, mais aussi sur les contorsions de la diplomatie européenne et l'ouverture pour le moins comique du bal des candidats de 2027.

Sources de la vidéo:

Partie 1 - Israël

Une de L'Orient le Jour : 1

350 morts le 8 avril : 1

Bilan depuis début mars : 1, 2

Garçon assassiné : 1

Vidéo destruction de villages : 1

Beyrouth va ressembler à Gaza : 1, 2

Israël bombarde après le cessez-le-feu : 1

Tweet de Netanyahou - destruction du Liban : 1

Vidéo de la Maison Blanche "Strike" : 1

Journalistes tués au Liban et Gaza : 1, 2

Exemple d'élément de langage "tué dans une frappe" : 1

Assassinat d'Amal Khalil : 1

Attaques contre les secouristes, quadruple frappe : 1, 2, 3

Convention de Genève : 1

Chauffeur de l'OMS ciblé à Gaza : 1

Bombardement d'un enterrement au Liban : 1

Funérailles attaquées en Cisjordanie : 1

Ravages des cimetières à Gaza : 1, 2, 3

Tortures et autres crimes...

Marwan Barghouti : 1, 2, 3

Viol d'un prisonnier : 1, 2

Responsable de la fuite poursuivie : 1

Violeurs relaxés : 1

Documentaire Arte sur les tortures (y compris viols par chiens) : 1

Torture d'enfants : 1

Rapport d'Albanese : 1

Attaque de l'UNICEF : 1

Attaques similaires aux précédentes : 1, 2

Israël frappe la FINUL : 1

Le Parisien utilise des militaires iraniens en illustration : 1

Attaques de soldats français de la FINUL par Israël : 1

L'attaque d'origine encore non-établie et pour laquelle Macron et autres accusent le Hezbollah : 1, 2, 3

Raison = ils ont crié "Hezbollah" : 1

Autres horreurs en Palestine

Gaza ravagée : 1

Violences sexuelles systématiques en Cisjordanie : 1

Assassinat de familles et impunité : 1, 2, 3, 4

Oliveraies ravagées : 1

« Terrorisme juif » : 1, 2

La statue de Jésus : 1, 2, 3, 4

Remplacement par Israël : 1

Checknews sur le remplacement : 1

Israël fait le « sale boulot » : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Le cas historique de Häfner : 1

Les sondages de la société israélienne : 1, 2, 3

Partie 2 - La diplomatie

Tapis rouge dans les médias pour l'ambassadeur d'Israël en France : 1

Marine Le Pen à l'ambassade d'Israël : 1

Visa d'entrée refusée pour le témoin de l'ONG palestinienne Al-Haq : 1

20 Minutes Alerte Infos : 1

Retailleau condamne l'Espagne : 1

La France condamne : 1, 2

Interview de Barrot : 1

Les criminels nous sanctionnent : 1, 2

Mensonge de Lecornu à l'AN (vers 3h12) : 1

Les EAU ne financent plus le Rafale : 1

Le bingo des condamnations : 1, 2, 3, 4, 5

Plaque de la diplomatie au château de Rambouillet : 1

Partie 3 - UE

Allemands de 17 à 45 ans doivent demander l'autorisation de voyager : 1

Refus d'achats de logements : 1

Vente d'armes allemandes à Israël : 1

Allemagne et Italie se sont opposés à la suspension de l'accord UE-Israël : 1, 2

L'interview de Charles Michel : 1

France élections

Hollande se prépare : 1, 2

Bernard Cazeneuve le rassembleur : 1

Manuel Valls « hésite » : 1

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