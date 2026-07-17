Podcast La synthèse audio 25:32 Réservé aux abonnés

L’auteur explore les mécanismes qui ont conduit à l’établissement de cette nouvelle culture, qu’il baptise la social-démocratie libertaire, à la fois à l’échelle individuelle et à l’échelle de la société tout entière.

Ce qu’il faut retenir

La société mondaine utilise différents objets, auxquels elle confère une signification particulière, pour attraire les individus dans un schéma de pensée qui les conduit progressivement à s’insérer dans le système capitaliste. Le processus débute dès l’enfance et se poursuit jusqu’à l’âge adulte, et joue essentiellement sur les pulsions humaines associées au jeu, et plus tardivement, à la libido et surtout à la consommation, pour piéger l’individu dans une spirale de récompense constante destinée à lui faire adopter les codes et usages liés aux objets et pratiques de la société dans laquelle il évolue. Le véritable tour de force de ce parcours initiatique est d’avoir su instrumentaliser même les tendances naturelles à la révolte présentes notamment dans la jeunesse, pour les neutraliser et les mettre, elles aussi, au service du système capitaliste.

Ce processus a conduit à l’hégémonie de la social-démocratie libertaire en Occident, un système culturel issu des révoltes de la jeunesse des années 1960, qui a mis en place une forme de rééquilibrage intergénérationnel au sein de la bourgeoisie, permettant aux possédants de conserver leur pouvoir en échange de la concession aux jeunes générations d’une liberté d’agir comme bon leur semble, pour peu qu’ils demeurent dans les bornes du système capitaliste.