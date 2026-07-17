Le capitalisme de la séduction – Critique de la social-démocratie libertaire (1981) s’attache à expliquer comment le système capitaliste est parvenu à se nourrir des révoltes sociales des années 1960 et à s’en servir de support pour construire une véritable « culture de la mondanité » qui s’est imposée à travers tout le monde occidental en quelques décennies.
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