Le principal apport de Kenneth Pomeranz est de montrer que la divergence économique entre l’Europe et l’Asie, notamment la Chine, est relativement récente, datée selon lui de la fin du XVIIIe siècle-début du XIXe, quand le consensus historique la plaçait jusqu’alors au XVIe voire au XVe siècle. Ce décrochage récent et brutal heurte la conception classique du développement qui voit dans le « succès » occidental des dynamiques de fond, des processus accumulatifs de capital permis par l’organisation des sociétés européennes et la plus forte croissance économique du continent.

Kenneth Pomeranz montre qu’en réalité, sur un certain nombre d’indicateurs, la société chinoise était tout aussi avancée si ce n’est plus que la société européenne, avec des indicateurs tels que la consommation de biens de luxe (café, thé, sucre, tabac…), la productivité du travail, le taux d’urbanisation ou l’espérance de vie… D’un point de vue purement comparatif, rien ne permet d’identifier une différence radicale entre sociétés européennes et sociétés asiatiques jusqu’au XIXe siècle environ.

Pomeranz parvient à cette conclusion surprenante en comparant les régions européennes à leur équivalent chinois. En effet, les travaux précédents avaient tendance à réduire la situation de l’Empire chinois à un bloc quand, en réalité, d’importantes différences de développement persistaient à l’intérieur de l’empire. On comparait donc l’Angleterre du XIXe siècle à l’englobant bloc chinois pour montrer le retard important de développement de cette zone. Mais le développement britannique est lui aussi singulier au sein de la zone Europe et il ne nous viendrait pas à l’idée de considérer l’Europe et son histoire complexe comme une seule entité socio-économique cohérente.