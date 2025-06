Danièle Linhart est sociologue, directrice de recherche émérite au CNRS, spécialiste reconnue du travail, du salariat et des mutations du management. Elle a consacré sa carrière à analyser les transformations du monde professionnel, derrière lesquelles elle débusque de nouvelles formes de domination, plus insidieuses, plus psychologiques, mais tout aussi efficaces. Elle est l'autrice de plusieurs ouvrages de référence, dont "La comédie humaine du travail" et "L'insoutenable subordination des salariés" (Érès), où elle démonte les illusions du néo-management et du discours sur le "bonheur au travail". Dans cet entretien par Olivier Berruyer pour Élucid, Danièle Linhart revient sur les nouvelles formes de domination au travail. Derrière les discours sur l’autonomie, la bienveillance ou le sens, elle décrit un management qui individualise, culpabilise et fragilise. Mise en concurrence, effacement du collectif, contrôle intériorisé : une subordination réinventée, et plus efficace que jamais.

