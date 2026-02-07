Raphaël Liogier est sociologue et philosophe, spécialiste des croyances contemporaines, de la “spiritualité” moderne et des transformations culturelles des sociétés occidentales. Il est notamment l’auteur de "Khaos. La promesse trahie de la modernité" (2023) et tout récemment de "Success. L’industrialisation du mensonge" (2026). Dans cette interview par Carla Costantini pour Élucid, il démonte la logique du “succès” comme mise en scène permanente : au dîner, au travail, sur les réseaux, il ne s’agit plus d’être, mais d’impressionner. Bonheur, morale, engagement : tout devient exhibition et faux semblant. Et quand la démonstration quantitative de la valeur devient la seule valeur, la société s’épuise dans l’hypocrisie et frôle l'épuisement nerveux. Cette fabrique du mensonge propre à notre monde moderne rend l'épanouissement impossible et la société invivable. Il faut sortir du vide, et retrouver un peu de transcendance.

