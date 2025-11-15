Jared DIAMOND est biologiste évolutionniste, géographe et professeur à l’UCLA. Ses travaux mêlent biologie, écologie, histoire, géographie et cherchent à comprendre les trajectoires longues des sociétés humaines. Il s’est fait connaître mondialement en publiant notamment "De l’inégalité parmi les sociétés" et "Effondrement", où il analyse les origines matérielles des écarts de puissance entre civilisations, et la raison de l'effondrement de certaines civilisations. Dans cette interview, par Oliver Berruyer pour Élucid, Jared Diamond expose ses thèses fondamentales, sans arguments moraux et réducteurs. Il nous aide à répondre à la question suivante : pourquoi certains peuples ont accumulé du pouvoir, des technologies et des institutions durables quand d’autres ont stagné ou disparu ?

Quelques sources complémentaires pour aller plus loin:

https://www.sciencedaily.com/releases/2021/07/210713090153.htm

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305440320300182

https://academic.oup.com/edited-volume/34645/chapter-abstract/295215693?redirectedFrom=fulltext&login=false

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305440309003732

https://faculty.washington.edu/plape/pacificarchaut12/Hunt%202007.pdf

http://www.bio-nica.info/biblioteca/Diamond2007Easter%20Island%20.pdf

