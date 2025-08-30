Bernard LAHIRE est directeur de recherche CNRS à l'École normale supérieure de Lyon (Centre Max-Weber). Il a publié une vingtaine d'ouvrages, parmi lesquels « Les Structures fondamentales des sociétés humaines » (La Découverte, 2023) et tout récemment « Savoir ou Périr » aux éditions du Seuil, qui est un essai très critique sur l'état de l'enseignement, de l'école primaire jusqu’à l'université. Dans cette interview par Carla Costantini pour Élucid, Bernard Lahire montre que l'école, et le partage des savoirs de manière générale, sont une affaire de survie pour l'humanité, et pas uniquement une option culturelle. Sans connaissance, impossible de s'adapter à son environnement, c'est donc une question de vie ou de mort pour notre espèce d'organiser un système éducatif à la hauteur de l'enjeu. Or, loin de répondre à cette mission, l'école détruit la curiosité, l'imagination, et l'intelligence au nom de la compétition et de l'évaluation.

