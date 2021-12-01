Depuis 2008, la Réserve fédérale américaine n’a pas seulement changé d’échelle : elle a changé de rôle. Son bilan a explosé, ses taux sont devenus un outil de stabilisation permanente, et son intervention dans le financement implicite du système financier comme de l’État fédéral s’est profondément élargie. Derrière le discours technique des banques centrales, une réalité beaucoup plus politique apparaît : la Fed ne se contente plus de piloter l’inflation ou l’emploi, elle empêche désormais le système tout entier de décrocher. Comprendre cette mutation, c’est comprendre pourquoi la banque centrale la plus puissante du monde est devenue l’un des maillons les plus fragiles du capitalisme américain.
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