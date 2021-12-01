Cette analyse graphique originale d'Olivier Berruyer pour Élucid est une mise à jour de notre suivi régulier et actualisé des grands indicateurs économiques.

Créée en 1913, la Réserve fédérale américaine (souvent appelée « Fed ») est la banque centrale chargée d’une mission cardinale : piloter le dollar, monnaie centrale des échanges internationaux. Contrairement à la BCE, dont le mandat se borne à contenir l’inflation, la Fed dispose d’un double mandat : le plein emploi et la stabilité des prix (auquel s’ajoute, en théorie, mais très marginalement, la recherche de taux d’intérêt à long terme modérés).

Une explosion du bilan de la Fed depuis 2008

Entre 1945 et 1985, le bilan de la Fed est resté remarquablement stable en dollars réels (c’est-à-dire corrigés de l’inflation), oscillant entre 600 et 800 Md$. Il a ensuite lentement progressé jusqu′à 1 500 Md$ en 2008. Puis la crise financière a tout fait sauter : le bilan a quadruplé en six ans, avant que la crise Covid l’augmente encore de 50 %, pour atteindre le record d’environ 10 000 Md$ en 2022.

Confrontée depuis 2022 à la crise inflationniste (qui n’est pas sans lien avec cette création monétaire démesurée), la Fed a alors décidé de réduire la taille de son bilan pour tenter de revenir au niveau d’avant Covid. Hélas, début 2026, il flirtait encore avec les 6 700 Md$. Cela signifie que la Fed a amputé ses capacités d’intervention au cas où une prochaine crise financière surviendrait prochainement…