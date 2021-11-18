La dette publique américaine est devenue l'un des grands angles morts du débat économique. On en scrute le montant, rarement la mécanique. Or, c'est là précisément que se joue désormais la vraie question : qui finance encore ce colosse, et jusqu'à quand ? Washington a longtemps pu compter sur l'étranger, puis, faute de mieux, sur sa propre banque centrale. Mais cet équilibre fragile se dérègle sous nos yeux. La Chine se désengage méthodiquement, la Fed n'est plus l'acheteuse automatique qu'elle fut du temps de la création monétaire, et certains réservoirs publics commencent sérieusement à se vider. Derrière la toute-puissance affichée des États-Unis se cache en réalité une dépendance bien plus prosaïque : celle d'un État contraint de trouver toujours plus d'acheteurs, pour une dette toujours plus lourde.
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