Podcast La synthèse audio 25:32 Réservé aux abonnés

De ces tendances naturelles de l'Homme, Kropotkine fait émerger un principe d’égalité qui, selon lui, doit servir de guide à l’anarchiste dans ses rapports avec les autres au quotidien.

Ce qu’il faut retenir

La morale anarchiste est à détacher absolument de la morale religieuse ou légaliste, qui ne sont en réalité que des carcans oppressifs qui emprisonnent l’Homme et brident sa pensée. Elle n’est pas non plus à rechercher dans les tentatives philosophiques de « repeindre » la morale religieuse avec un nouveau vocable. Elle se retrouve dans la tendance naturelle de l’Homme à rechercher le plaisir et éviter la peine, tendance naturelle qui le conduit immanquablement à agir dans l’intérêt du groupe dont il estime faire partie, groupe qui s’élargit de plus en plus au fur et à mesure de la progression de l’intelligence et de la connaissance de l’Homme, jusqu’à inclure l’humanité entière.

Cet instinct de solidarité, d’égalité, qui consiste à faire aux autres ce qu’on voudrait qu’ils nous fassent est profondément ancré chez l’Homme et peut aisément se transformer en habitude ; c’est d’ailleurs pour cela qu’il a subsisté si longtemps, en dépit de la prison dans laquelle prêtres et juges ont enfermé l’humanité. Ce principe traduit chez l’anarchiste le respect fondamental de l’individu, le principe de liberté inconditionnelle, vers lequel la société anarchiste doit tendre. La morale anarchiste consiste à laisser libre cours au principe naturel d’égalité, et ainsi à répandre sa force vitale, son intelligence, sa volonté féconde parmi ses semblables pour illuminer l’existence de tous.