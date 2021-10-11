Au 4e trimestre 2025, le PIB français progresse de +0,2 %. C'est peu. Et c'est trompeur. La demande intérieure stagne, le pouvoir d'achat recule, les faillites d'entreprises atteignent des niveaux historiques. Ce qui maintient encore l'économie hors de la récession, c'est la dépense publique – une béquille qui creuse la dette à raison de 200 milliards par an et dont la réduction s'impose désormais sous pression des marchés financiers. L'addition approche les 3 500 milliards, ce qui va générer des années difficiles. Notre analyse complète d'une économie qui avance en boitant, et que la guerre d’Iran va fortement percuter.
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