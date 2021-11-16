Cette analyse graphique originale d'Olivier Berruyer pour Élucid est une mise à jour de notre suivi régulier et actualisé des grands indicateurs économiques.

La banque centrale détient des réserves de change composées de devises étrangères et d’or (ce dernier étant devenu marginal, environ 2 000 milliards de dollars, soit 12 % du total). Pour générer un rendement, ces réserves sont généralement investies en obligations du Trésor d’États étrangers. Elles proviennent généralement des excédents commerciaux que le pays réalise vis-à-vis d’une zone monétaire étrangère.

Par exemple, si une entreprise française vend un produit aux États-Unis et en retire 100 $, sa banque en France peut échanger ces 100 $ auprès de la Banque de France contre environ 90 € qui sont versés sur le compte de l’entreprise. Les 100 $ figurent alors en contrepartie dans les réserves de change de la France.

Ces réserves varient donc au gré des fluctuations des taux de change. Elles permettent à la banque centrale de rassurer les marchés financiers et de réguler le cours de la monnaie nationale en cas de besoin. En somme, il s’agit de l’épargne de la banque centrale, et son niveau reflète l’état du commerce extérieur du pays.

Une explosion des réserves de change avec la mondialisation

Sur le long terme, on observe une véritable explosion des réserves de change à partir des années 2000 : leur montant global est passé d’environ 1 800 milliards de dollars en 1999 à près de 16 000 milliards en 2025.