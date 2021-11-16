La bataille monétaire mondiale ne se joue pas dans les discours officiels, mais dans les bilans des banques centrales. Derrière des milliers de milliards de dollars de « réserves de change » se cache un rapport de force planétaire : dollar fragilisé, euro décevant, yuan ambitieux, ruée vers l’or et stratégies discrètes des grandes puissances. Qui tient vraiment les cordons de la finance mondiale ? Et surtout : sommes-nous en train d’assister, presque sans le voir, à la fin d’un ordre monétaire vieux de 80 ans ? Dans cet article, nous décryptons les coulisses d’un basculement silencieux.
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