Comment le marché du travail peut-il être présenté comme prospère quand plus de 7,5 millions de personnes sont inscrites à France Travail, soit près d’un actif sur quatre ? Au 1er trimestre 2026, la baisse affichée de 40 000 chômeurs en catégorie A masque une réalité bien différente : les offres d'emploi sont en chute, le chômage de longue durée repart à la hausse, à peine plus d'un chômeur sur deux est indemnisé, et de nombreux plans sociaux menacent des dizaines de milliers d’emplois. Derrière l’amélioration de façade, le retournement annoncé depuis plusieurs trimestres se confirme, et les fondamentaux laissent peu de place à un rebond rapide.
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