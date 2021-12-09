Cette analyse graphique originale d'Olivier Berruyer pour Élucid est une mise à jour de notre suivi régulier et actualisé des grands indicateurs économiques.

Rappelons tout d'abord qu’en France, il existe plusieurs manières de définir un « chômeur » et donc de mesurer le chômage. France Travail distingue depuis début 2025 sept catégories de chômeurs, à la recherche de n’importe quel type de contrat (CDI, CDD, à temps plein, à temps partiel, temporaire ou saisonnier). La catégorie la plus utilisée dans le débat public est la catégorie A, qui désigne « une personne sans emploi, à la recherche de n’importe quel type de contrat, et tenue de rechercher activement un emploi ».

Le chômage reflue légèrement au 1er trimestre 2026

Selon France Travail, en moyenne au 1er trimestre 2026, le nombre de chômeurs en « catégorie A » apparaît en légère baisse de -40 000 personnes (contre +85 000 personnes le trimestre précédent), soit 1,2 % de baisse.

Si l'on observe de plus près la variation du chômage (de catégorie A), on constate que cette baisse s’inscrit dans un contexte de dégradation pratiquement continue depuis la mi-2024.

De même, l’ensemble des chômeurs au sens large (sans emploi, catégories A à C) a diminué, mais de seulement 20 000 personnes.