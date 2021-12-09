Comment le marché du travail peut-il être présenté comme prospère quand plus de 7,5 millions de personnes sont inscrites à France Travail, soit près d’un actif sur quatre ? Au 1er trimestre 2026, la baisse affichée de 40 000 chômeurs en catégorie A masque une réalité bien différente : les offres d'emploi sont en chute, le chômage de longue durée repart à la hausse, à peine plus d'un chômeur sur deux est indemnisé, et de nombreux plans sociaux menacent des dizaines de milliers d’emplois. Derrière l’amélioration de façade, le retournement annoncé depuis plusieurs trimestres se confirme, et les fondamentaux laissent peu de place à un rebond rapide.

Graphe Économie
Par Olivier Berruyer

1- Le chômage reflue légèrement au 1er trimestre
2- Un actif sur quatre reste inscrit à France Travail
3- Des évolutions différentes entre catégories
4- Une forte hausse des entrées à France Travail en 2025
5- Un nombre d'offres d'emploi en forte baisse
6- Sur longue période, le retournement se confirme
Ce qu'il faut retenir

Cette analyse graphique originale d'Olivier Berruyer pour Élucid est une mise à jour de notre suivi régulier et actualisé des grands indicateurs économiques.

Rappelons tout d'abord qu’en France, il existe plusieurs manières de définir un « chômeur » et donc de mesurer le chômage. France Travail distingue depuis début 2025 sept catégories de chômeurs, à la recherche de n’importe quel type de contrat (CDI, CDD, à temps plein, à temps partiel, temporaire ou saisonnier). La catégorie la plus utilisée dans le débat public est la catégorie A, qui désigne « une personne sans emploi, à la recherche de n’importe quel type de contrat, et tenue de rechercher activement un emploi ».

Nombre de chômeurs par catégorie de France Travail en France, 1996-2026Nombre de chômeurs par catégorie de France Travail en France, 1996-2026

Le chômage reflue légèrement au 1er trimestre 2026

Selon France Travail, en moyenne au 1er trimestre 2026, le nombre de chômeurs en « catégorie A » apparaît en légère baisse de -40 000 personnes (contre +85 000 personnes le trimestre précédent), soit 1,2 % de baisse.

Évolution du chômage en France au premier trimestre 2026Évolution du chômage en France au premier trimestre 2026

Si l'on observe de plus près la variation du chômage (de catégorie A), on constate que cette baisse s’inscrit dans un contexte de dégradation pratiquement continue depuis la mi-2024.

Variation trimestrielle du nombre de chômeurs en France, 2008-2026Variation trimestrielle du nombre de chômeurs en France, 2008-2026

De même, l’ensemble des chômeurs au sens large (sans emploi, catégories A à C) a diminué, mais de seulement 20 000 personnes.

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