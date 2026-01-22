Cette analyse graphique originale d'Olivier Berruyer pour Élucid est une mise à jour de notre suivi régulier et actualisé des grands indicateurs économiques.

Les finances publiques des États-Unis jouent un rôle central dans l’équilibre financier planétaire. Le dollar reste de loin la monnaie la plus utilisée dans les transactions internationales, et les États-Unis connaissent depuis des décennies un gigantesque déficit de leur balance commerciale (environ 800 Md$ en 2023, 900 Md$ en 2024 et 950 Md$ en 2025).

Cela signifie qu’ils financent leur mode de vie en payant avec des dollars qu’ils impriment, et qui s’accumulent à l’étranger. En retour, une partie de ces dollars revient dans le pays et sert à acheter de la dette publique américaine, afin d’être placés en sécurité et contre rémunération. Sans la dette publique, ces dollars resteraient à l’étranger et pourraient même financer des pays concurrents. Pour bien comprendre la dette des États-Unis, commençons par analyser le budget public américain.

Un budget fédéral dominé par les dépenses militaires et de Sécurité sociale

Contrairement à une idée répandue, les deux tiers des dépenses du budget fédéral américain vont à la Sécurité sociale, dont environ 25 % aux retraites et 25 % à la santé. Toutefois, le budget fédéral ne représentant que 25 % du PIB national, ces dépenses sociales restent modestes comparées aux niveaux de dépense publique en Europe (voir notre analyse des dépenses publiques en France). En outre, elles ne bénéficient pas à l’ensemble des Américains, mais essentiellement aux plus démunis. Les États-Unis financent en effet une grande partie des prestations sociales soit par des assurances privées, soit – pire – par un reste à charge direct pour les ménages. Cela explique qu’un nombre ahurissant d’environ 500 000 Américains soient ruinés chaque année par une maladie.