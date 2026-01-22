Près de 40 000 milliards de dollars : c’est la dette publique américaine, un record historique qui dépasse même le pic atteint après la Seconde Guerre mondiale. Dopée par des déficits gargantuesques financés à coups de planche à billets, l’économie américaine a su afficher une croissance insolente – mais à quel prix ? Aujourd’hui, les intérêts de cette dette colossale explosent et menacent d’asphyxier le budget fédéral. Entre dépendance aux marchés financiers internationaux, folles dépenses militaires et promesses fiscales intenables, les États-Unis foncent-ils vers la prochaine grande crise financière ? La première puissance mondiale vit ainsi largement au-dessus de ses moyens financiers – et l’heure de vérité approche : entre hausse des taux, blocages politiques et agences de notation en alerte, l’ère de l’argent magique pourrait toucher à sa fin pour l’Oncle Sam.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicitéS’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous
0 commentaire
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.S'abonner