La Banque centrale européenne (BCE), créée en 1998, est la principale autorité monétaire de l’Union européenne. Détentrice du monopole d’émission de l’euro, elle a repris plusieurs fonctions majeures autrefois exercées par les banques centrales nationales, qui continuent néanmoins d’exister en parallèle.

Cette institution, de nature fondamentalement fédérale, illustre bien la dérive politique du néolibéralisme à son apogée en Europe. Au cœur des débats lors de la ratification du traité de Maastricht, la BCE est en effet indépendante : dirigée par des « experts », elle échappe totalement au contrôle du pouvoir politique, c’est-à-dire à la Démocratie.

La BCE ou l’histoire d’une dérive continuelle

Les dix années qui ont suivi la création de la BCE ont été très calmes : son bilan est resté relativement stable en euros constants (c’est-à-dire corrigés de l’inflation), oscillant autour de 1 000 Md€, avant de croître lentement jusqu’à 1 500 Md€ en 2008.

La crise financière a fait exploser ce bilan, qui a doublé de volume, puis la crise du Covid l’a encore triplé, jusqu’à frôler les 9 000 Md€ (et même les 10 000 Md€ en euros constants). Depuis le pic de la mi-2022, la BCE a entrepris de réduire la taille de son bilan afin de revenir vers son niveau d’avant la crise du Covid. Début 2026, celui-ci s’établit autour de 6 000 Md€, un niveau qui reste colossal.