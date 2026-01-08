Depuis 2008, la Banque centrale européenne, dirigée par des « experts » hors de tout contrôle démocratique, colmate sans relâche les brèches d’un système financier vérolé par la spéculation, multipliant les innovations inédites – et risquées. Taux directeurs à zéro pendant sept ans, « planche à billets » à plein régime, rachats massifs de dettes publiques, prêts géants aux banques privées : la gardienne de l’euro a poussé le modèle néolibéral dans ses retranchements, et son bilan a quasiment été multiplié par dix, frôlant 9 000 milliards d’euros en 2022. Cette fuite en avant a soutenu temporairement banques et États, au prix d’une dépendance totale des marchés financiers à l’argent facile. Le retour de l’inflation galopante a obligé la BCE à leur couper les vivres et à relever ses taux d’intérêt, avant de les ramener à un niveau normal, semblable à celui d’avant 2008. Quel sera le prix à payer de ce retour brutal à la réalité économique ? Ce sont l’économie réelle et les épargnants qui risquent, au final, d’en faire les frais. Et beaucoup craignent qu’une nouvelle crise financière soit déjà en germe…
