La hausse des taux d’intérêt en 2022 a frappé de plein fouet le marché immobilier, entraînant un recul des prix de 10 à 15 % dans de nombreuses communes d’Île-de-France. Ce retournement a surtout bousculé une certitude devenue presque culturelle : l’idée que « la pierre » monte toujours, année après année, parfois à des rythmes indécents. Depuis fin 2024, les prix ont cessé de chuter et les ventes reprennent doucement. Doit-on pour autant parler de reprise durable ou d’un simple répit ? Entre des taux d’emprunt toujours élevés et un contexte économique incertain, le marché se stabilise sans retrouver l’euphorie d’antan. Malgré cette légère correction, les logements restent peu abordables au regard des revenus, alimentant le sentiment d’une perte de pouvoir d’achat. Autrefois dopé par des crédits bon marché et des plus-values faciles, l’immobilier français aborde une ère plus mesurée où stagnation et vigilance pourraient devenir la norme. La flambée des prix immobiliers qui a fait la fortune de nombreux propriétaires appartient désormais au passé.
