La corruption augmente régulièrement en France. Le nombre total d’atteintes à la probité enregistrées sur la dernière décennie a augmenté de 50 %, privant la collectivité d'environ 200 milliards d'euros par an. Cette réalité nourrit une défiance citoyenne croissante. Une majorité écrasante de Français juge le personnel politique corrompu, tandis que la France a chuté à la 26e position mondiale dans l’indice de perception de la corruption en 2024.
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