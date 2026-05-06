Shooter débute en Éthiopie. Dirigés à distance par leur hiérarchie, un tireur d’élite (Bob, incarné par Mark Wahlberg) et son assistant sont chargés de couvrir la fuite d’un allié en abattant les conducteurs d’une colonne de véhicules militaires ennemis. Ils s’attendent à ce qu’on les exfiltre ensuite, mais les choses tournent mal et l’officier en charge décide de les abandonner sur place. L’assistant (et ami) est tué, Bob s’en tire de justesse. Des mois plus tard, revenu de tout, il vit seul dans une forêt isolée et reçoit la visite d’un colonel de Washington qui titille sa fibre patriotique : une menace pèse sur le président des États-Unis et seul Bob peut le sauver.

Le président doit prendre la parole publiquement dans trois lieux et le colonel voudrait savoir lequel des trois offre les meilleures possibilités de tir – afin d’y prévoir des défenses renforcées. À contrecœur, Bob mène l’enquête, observe les lieux, les distances, les angles de tir, etc. C’est l’un des meilleurs spécialistes du monde dans son domaine. Il rend sa conclusion. Le colonel, ravi, lui demande un dernier service : rester avec lui pour coordonner les mesures de protection. Bob accepte. Le président arrive accompagné d’un évêque éthiopien. Bob observe cela depuis un immeuble tandis que les sbires du colonel se retirent discrètement.

Un policier apparaît et tire à plusieurs reprises sur Bob qui tombe par la fenêtre, passe à travers une verrière, et s’effondre cinq étages plus bas, avant de se relever et de courir en se tenant le côté (!). Un coup de feu est tiré vers le président, mais c’est l’évêque à ses côtés qui est tué sur le coup. Bob est grièvement blessé, mais parvient à s’enfuir, à désarmer un agent du FBI, et à lui voler son véhicule… Les médias publient sa photo et annoncent qu’il est l’auteur de l’attentat manqué contre le président…