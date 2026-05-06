Dans Shooter, adapté d’un roman à succès de Stephen Hunter, Mark Wahlberg incarne un mélange de surhomme et de « héros jacksonien ». Comme souvent, ce n’est pas tant le message explicite qui importe, que la vision du monde induite par la représentation…
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