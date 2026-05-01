Liberté et sécurité sont généralement considérées comme deux opposés, la liberté devant être sacrifiée au profit de la sécurité en cas de péril. Ainsi, on considère généralement que seuls ceux qui agissent dangereusement, mettant la sécurité en péril, ont à craindre une restriction de liberté, comprenant la surveillance informatique.
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