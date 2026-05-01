Podcast La synthèse audio 25:32 Réservé aux abonnés

Dans Nulle part où se cacher (2014), Glenn Greenwald montre que la réalité est toute autre : le traitement reçu par Edward Snowden après ses révélations concernant l’Agence de Sécurité Nationale (NSA) américaine donne à voir des méthodes plus que contestables. L’ouvrage met en lumière un système d’une ampleur effarante, avec pour seule finalité, l’annihilation de notre vie privée. Amorçant un débat toujours d’actualité sur la surveillance électronique de masse, l’affaire Snowden et les leçons qui en sont tirées sont un réquisitoire contre le bien-fondé d’une entreprise de surveillance étatique.

Ce qu’il faut retenir

La NSA est une agence de surveillance américaine espionnant sans être régulée et de manière particulièrement intrusive. Sous couvert de lutte contre le terrorisme, elle surveille non seulement des acteurs économiques et politiques du monde entier, mais aussi l’ensemble de la population américaine.

Elle constitue un système tentaculaire capable d’obtenir pour le compte du gouvernement les informations les plus privées de n’importe qui. Elle est le soutien d’un État de surveillance oppressif par nature qui utilise cet outil pour installer sa domination sur le monde entier.

Mais un État de surveillance n’apporte pas la sécurité promise et élargit systématiquement ses méthodes à l’espionnage de tous ceux que l’État considère comme des défis à son pouvoir. Il est aidé dans l’établissement de ce système oppressif par une large frange de l’establishment journalistique qui a abandonné son rôle de contre-pouvoir.