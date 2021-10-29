Le budget 2026 vient d'être adopté. Comme chaque année depuis 1977, il sera déficitaire. Comme chaque année depuis huit ans, il dépassera les 100 milliards d'euros. Et comme chaque année, on nous expliquera que l'État dépense trop... C'est faux. Le déficit français ne vient pas d'un excès de dépenses, mais d'un effondrement organisé des recettes au bénéfice d'une catégorie très précise de bénéficiaires. Cet article retrace, chiffres à l'appui, comment Bercy a méthodiquement désarmé l'État depuis 1985, pourquoi nos services publics se dégradent malgré une dépense publique élevée, et ce que va imposer Bruxelles maintenant que le pays est sous surveillance.

Graphe Économie
Par Olivier Berruyer

1- Où en est le budget de l’État en 2026 ?
2- Pas une anomalie ponctuelle : un déficit structurel
3- La baisse des recettes, vraie raison du déficit
4- Le vrai problème n'est pas les « 3 % », mais le budget réel
5- Le poids croissant des transferts et des aides aux entreprises
6- La réduction du déficit risque d'être douloureuse
Ce qu'il faut retenir

Cette analyse graphique originale d'Olivier Berruyer pour Élucid est une mise à jour de notre suivi régulier et actualisé des grands indicateurs économiques.

Nous avons analysé dans de précédents articles l’évolution de l’ensemble des dépenses publiques en France ainsi que l’évolution des prélèvements obligatoires, afin de déconstruire la propagande néolibérale habituelle selon laquelle il y aurait une anomalie française dans la gestion de son État. En réalité, la différence avec les pays voisins vient surtout du fait que la France a choisi de mutualiser via la Sécurité sociale des dépenses qui existent aussi ailleurs, mais qui relèvent dans ces pays des assurances privées. Et comme la population vieillit de plus en plus, ces dépenses publiques ici, privées ailleurs, augmentent mécaniquement.

Dépenses des administrations publiques en France, 1960-2025Dépenses des administrations publiques en France, 1960-2025

Aujourd’hui, nous nous intéressons plus spécifiquement aux finances de l’État. Étonnamment, il n'existe aucune série publique détaillée et homogène sur très longue période du budget de l’État français. Nous les avons donc reconstituées à partir de différentes archives, sans prétendre obtenir un résultat parfait, mais avec un niveau de précision largement suffisant pour comprendre l’essentiel.

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