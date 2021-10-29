Cette analyse graphique originale d'Olivier Berruyer pour Élucid est une mise à jour de notre suivi régulier et actualisé des grands indicateurs économiques.

Nous avons analysé dans de précédents articles l’évolution de l’ensemble des dépenses publiques en France ainsi que l’évolution des prélèvements obligatoires, afin de déconstruire la propagande néolibérale habituelle selon laquelle il y aurait une anomalie française dans la gestion de son État. En réalité, la différence avec les pays voisins vient surtout du fait que la France a choisi de mutualiser via la Sécurité sociale des dépenses qui existent aussi ailleurs, mais qui relèvent dans ces pays des assurances privées. Et comme la population vieillit de plus en plus, ces dépenses publiques ici, privées ailleurs, augmentent mécaniquement.

Aujourd’hui, nous nous intéressons plus spécifiquement aux finances de l’État. Étonnamment, il n'existe aucune série publique détaillée et homogène sur très longue période du budget de l’État français. Nous les avons donc reconstituées à partir de différentes archives, sans prétendre obtenir un résultat parfait, mais avec un niveau de précision largement suffisant pour comprendre l’essentiel.