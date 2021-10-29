Le budget 2026 vient d'être adopté. Comme chaque année depuis 1977, il sera déficitaire. Comme chaque année depuis huit ans, il dépassera les 100 milliards d'euros. Et comme chaque année, on nous expliquera que l'État dépense trop... C'est faux. Le déficit français ne vient pas d'un excès de dépenses, mais d'un effondrement organisé des recettes au bénéfice d'une catégorie très précise de bénéficiaires. Cet article retrace, chiffres à l'appui, comment Bercy a méthodiquement désarmé l'État depuis 1985, pourquoi nos services publics se dégradent malgré une dépense publique élevée, et ce que va imposer Bruxelles maintenant que le pays est sous surveillance.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicitéS’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous
4 commentaires
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.S'abonner