TVA, cotisations, CSG, impôt sur le revenu : ces quatre piliers drainent 70 % de nos recettes publiques. Pourtant, le débat fiscal français reste prisonnier d'un dialogue de sourds entre ceux qui crient à la « spoliation » et ceux qui réclament toujours plus de prélèvements. La vérité est plus inconfortable pour tout le monde : notre système taxe massivement ceux qui travaillent et consomment, tout en allégeant méthodiquement la facture du capital – sans que les effets promis sur l'investissement et l'emploi ne se matérialisent jamais. Les chiffres sont têtus, les études officielles sans appel. Ce deuxième volet de notre enquête fiscale propose une lecture factuelle et documentée, loin des certitudes de salon, pour enfin comprendre l'architecture réelle de nos prélèvements.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicitéS’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous
1 commentaire
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.S'abonner