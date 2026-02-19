Cette analyse graphique originale d'Olivier Berruyer pour Élucid est une mise à jour de notre suivi régulier et actualisé des grands indicateurs économiques.

Bien que fondamental dans le fonctionnement d’une économie, le taux d’intérêt demeure un angle mort de l'analyse médiatique. Le grand public se trouve ainsi largement privé des clés de lecture nécessaires pour saisir les véritables implications des décisions politiques touchant à ce paramètre pourtant central.

Le taux d’intérêt est le prix du temps

Commençons par poser les bases. Le taux d’intérêt est le prix – généralement exprimé en pourcentage – que doit acquitter un agent économique pour emprunter une somme d’argent. Mécaniquement, il représente donc aussi la rémunération perçue par celui qui prête son capital. Ce taux s'ajuste en fonction de deux variables : la durée de l'emprunt et la nature du risque pris par le créancier (qui dépend de la solidité des garanties de l’emprunteur). Concrètement, si vous contractez un emprunt de 100 € sur un an à un taux de 2 %, vous devrez rembourser 102 € à l'échéance. À l'inverse, placer 100 € à 2 % vous garantit de récupérer 102 € douze mois plus tard.