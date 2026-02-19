Avez-vous remarqué à quel point l'inflation a grignoté votre pouvoir d'achat, sans que vos livrets d'épargne ne compensent la perte ? Ce n'est pas une fatalité, c'est une politique délibérée. Derrière le jargon technique des taux d’intérêt se cache une gigantesque machine de transfert de richesses. En plongeant les taux réels en territoire négatif, les banques centrales ont littéralement taxé les épargnants prudents pour subventionner les emprunteurs et sauver un système financier à l'agonie. Le résultat ? Une explosion faramineuse de la valeur des actifs immobiliers et boursiers, propulsant le patrimoine des milliardaires vers des sommets indécents. Aujourd'hui, l'inflation force le retour à des taux plus réalistes et le château de cartes vacille. Décryptage d'un système où la finance confisque les profits et mutualise les pertes.
