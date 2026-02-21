Fabrice Epelboin est un entrepreneur français, analyste des enjeux politiques, sécuritaires et informationnels du numérique. Il a cofondé des médias, des entreprises, et mené des enquêtes pionnières sur les manipulations en ligne. Il enseigne à Sciences Po et intervient comme expert sur la cybersécurité, la culture hacker et le pouvoir politique des plateformes.

Dans cette interview par Olivier Berruyer pour Élucid, Fabrice Epelboin alerte sur la tournure autoritaire, pour ne pas dire totalitaire qui impacte le monde numérique. On est à l’aube d’un tournant radical et rapide qui risque de bouleverser notre société. Notre dépendance grandissante aux outils numériques est utilisée contre nous, pour nous manipuler, si bien qu’internet n’est plus tout à fait un espace de liberté, de connaissance et d’émancipation. La censure se généralise sous de nouvelles formes et la vie privée n’existe plus : elle a été vendue ou pillée avec la complicité de nos dirigeants. Du DSA aux conséquences de l'affaire Epstein en passant par l'IA, cet entretien fait un état des lieux sans langue de bois de la situation.

🔴 ÉLUCID a besoin de votre soutien ! Vous aimez notre travail ? Alors rejoignez-vous ! Pour découvrir nos offres d'abonnement, cliquez ICI !

🟢 NOUVEAU : Installez l'Application Mobile ÉLUCID dès aujourd'hui :

Apple : téléchargez gratuitement ici

Android : téléchargez gratuitement ici

Vous souhaitez nous soutenir autrement ? Vous pouvez offrir un abonnement à l'un de vos proches, ou bien nous faire un don défiscalisable (à hauteur de 66 %).

▶ N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Élucid pour ne rien louper (rapide, et gratuit), et de partager la vidéo si elle vous a plu, pour lui donner plus de visibilité !