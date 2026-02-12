Dans plusieurs articles précédents, nous avons analysé en détail les dépenses publiques en France et le modèle social qu’elles financent. Pour compléter nos analyses, il faut également s’intéresser à un autre sujet fondamental : les recettes publiques françaises, et en particulier les impôts au sens large. Car c’est bien là que le débat se crispe.

1- L’impôt, cible d’une guerre culturelle contre l’État social

Dans le discours politique et médiatique dominant, la fiscalité française est devenue le bouc émissaire universel, le symbole commode de tous les maux : stagnation économique, déclassement social, sentiment d’étouffement. Une mélodie lancinante sature désormais l'espace public, décrivant la France comme une anomalie soviétique au cœur de l'Europe, un « enfer fiscal » dans lequel une pression insupportable « asphyxierait » l’économie. Ce raccourci séduisant est pourtant intellectuellement paresseux.

Ce récit ne sort pas de nulle part. Forgé dans les laboratoires néolibéraux anglo-saxons, il repose sur des slogans simplistes – « moins d’impôts, plus de liberté, plus de croissance » – et sur une série d’amalgames soigneusement entretenus. Pointe avancée d'une offensive idéologique majeure, cette rhétorique confond délibérément impôts et cotisations, dépenses publiques et gaspillage, mutualisation et inefficacité.