C’est un réveil difficile pour les Français. Tandis que certains pseudo-experts comme Alain Minc et d'autres leur avaient vendu la « mondialisation heureuse » et la « destruction créatrice », ce sont plutôt les délocalisations et la désindustrialisation qu’ils ont dû encaisser. Deux millions de travailleurs français sont pauvres et les autres ont perdu presque 10 % de pouvoir d’achat à qualification constante depuis les années 1990. Un million de postes de production ont été détruits dans l'hexagone avec l'essor des importations de produits issus de pays à bas coûts. Analyse d'un naufrage économique et social.