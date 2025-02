Le taux d’intérêt est une notion qui semble obscure à beaucoup. C’est pourtant une des sources importantes de la fortune des plus riches, directement ou indirectement. Depuis une dizaine d’années, les choix politiques de la BCE dans la fixation de ces taux ont conduit à augmenter fortement la valeur des actifs financiers, et donc à augmenter encore plus les gros patrimoines et les inégalités. Pire encore, ils ont aussi eu pour conséquence de créer les conditions d’une crise majeure du logement. On vous explique tout.