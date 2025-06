L'indice phare de la Bourse de Paris (le fameux « CAC 40 ») reste un indicateur largement scruté par la presse économique, les décideurs et le gouvernement – comme dans tout bon système oligarchique. Cependant, force est de constater que cet indice a clairement perdu le contact avec la réalité économique depuis une vingtaine d'années ; ceci est lié à la financiarisation du secteur et à l'apparition d'acteurs à la taille éléphantesque pouvant peser sur le marché (et donc tondre les petits porteurs à l'occasion). Après une forte correction à la baisse à la suite du déclenchement de la guerre en Ukraine, le CAC 40 est rapidement reparti à la hausse et il a même atteint son record historique en 2024. Il a un peu diminué depuis, mais reste à des niveaux très élevés. C'est vraiment paradoxal, car la situation économique est morose et les perspectives sont sombres pour le moyen terme. On vous explique tout.