L'affaire des collusions révélées entre des responsables du Parti socialiste et les journalistes du service public Thomas Legrand et Patrick Cohen fait le délice des droites libérales promptes à dénoncer un service public noyauté par « la gauche » et qu'il faudrait urgemment privatiser. Derrière l'opposition apparente de deux camps, la polémique circonscrit l'espace commun du « politiquement acceptable » de la bourgeoisie gouvernante, qui partage un fond commun : le marché est sacré et intouchable.
