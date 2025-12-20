Francis Dupuis-Déri est professeur de science politique à l’Université du Québec à Montréal. Spécialiste reconnu de la démocratie, de l’anarchisme, des mouvements sociaux et de la répression politique, il est l’auteur de nombreux ouvrages, dont « Démocratie : Histoire politique d'un mot aux États-Unis et en France », « La peur du peuple » ou encore « Nous n’irons plus aux urnes ». Ses travaux interrogent frontalement les fondements de nos régimes politiques et les usages idéologiques du langage démocratique.

Dans cette interview menée par Olivier Berruyer pour Élucid, Francis Dupuis-Déri revient sur l’histoire méconnue du mot « démocratie » et montre comment il a été progressivement vidé de son sens. En s’appuyant sur les révolutions française et américaine, il démontre que les régimes représentatifs n’ont jamais été pensés comme démocratiques, mais comme des aristocraties électives destinées à contenir le pouvoir du peuple. Il analyse la peur persistante des élites face à la démocratie directe, la confiscation du pouvoir par une minorité gouvernante, et les raisons pour lesquelles toute tentative de véritable pouvoir populaire a historiquement été réprimée. Une discussion essentielle pour comprendre ce que recouvre réellement le mot démocratie aujourd’hui, et ce qu’il sert à masquer.

