Parcourir nos vidéos
Interview Démocratie
Accès libre
publié le 20/12/2025 Par Olivier Berruyer
abonnement abonnement
bulb

Abonnement Élucid

Francis Dupuis-Déri est professeur de science politique à l’Université du Québec à Montréal. Spécialiste reconnu de la démocratie, de l’anarchisme, des mouvements sociaux et de la répression politique, il est l’auteur de nombreux ouvrages, dont « Démocratie : Histoire politique d'un mot aux États-Unis et en France », « La peur du peuple » ou encore « Nous n’irons plus aux urnes ». Ses travaux interrogent frontalement les fondements de nos régimes politiques et les usages idéologiques du langage démocratique.

Dans cette interview menée par Olivier Berruyer pour Élucid, Francis Dupuis-Déri revient sur l’histoire méconnue du mot « démocratie » et montre comment il a été progressivement vidé de son sens. En s’appuyant sur les révolutions française et américaine, il démontre que les régimes représentatifs n’ont jamais été pensés comme démocratiques, mais comme des aristocraties électives destinées à contenir le pouvoir du peuple. Il analyse la peur persistante des élites face à la démocratie directe, la confiscation du pouvoir par une minorité gouvernante, et les raisons pour lesquelles toute tentative de véritable pouvoir populaire a historiquement été réprimée. Une discussion essentielle pour comprendre ce que recouvre réellement le mot démocratie aujourd’hui, et ce qu’il sert à masquer.

🔴 ÉLUCID a besoin de votre soutien ! Vous aimez notre travail ? Alors rejoignez-vous ! Pour découvrir nos offres d'abonnement, cliquez ICI !

🟢 NOUVEAU : Installez l'Application Mobile ÉLUCID dès aujourd'hui :
Apple : téléchargez gratuitement ici
Android : téléchargez gratuitement ici

Vous souhaitez nous soutenir autrement ? Vous pouvez offrir un abonnement à l'un de vos proches, ou bien nous faire un don défiscalisable (à hauteur de 66 %).

▶ N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Élucid pour ne rien louper (rapide, et gratuit), et de partager la vidéo si elle vous a plu, pour lui donner plus de visibilité !

warning Signaler une erreur
Souveraineté Mouvements sociaux Interview Amérique

Cet article est gratuit grâce aux contributions des abonnés !
Pour nous soutenir et avoir accès à tous les contenus, c'est par ici :

S’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Des analyses graphiques pour prendre du recul sur les grands sujets de l’actualité
Des chroniques et des interviews de personnalités publiques trop peu entendues
Des synthèses d’ouvrages dans notre bibliothèque d’autodéfense intellectuelle
Et bien plus encore....

Déjà abonné ? Connectez-vous