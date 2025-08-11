L'expression « fake news » s’est imposée dans le langage médiatique et politique comme la désignation d’un danger nouveau, souvent rattaché à l’extrême droite. Une « fausse nouvelle », cela s'appelle un mensonge. Et si l'on s'en tient à la définition du dictionnaire (« affirmation contraire à la vérité faite dans l’intention de tromper »), il devient difficile d’y voir un phénomène nouveau ou périphérique. Car le mensonge, loin d’être une anomalie, est nécessaire au fonctionnement politico-marchand de notre société contemporaine.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicitéS’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous
0 commentaire
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.S'abonner