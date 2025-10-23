Impôts records, services publics en déroute : le contraste choque et nourrit un récit bien rodé – celui d’un État dépensier, gangrené par le gâchis et la paresse de ses agents. Et s’il s’agissait d’un écran de fumée ? Derrière la rengaine du « gaspillage de l’argent public », nous vous proposons une plongée dans la réalité des dépenses de l’État et de la Sécurité sociale. À rebours des idées reçues, vous découvrirez que la France ne « jette » pas son argent par les fenêtres : elle l’emploie massivement à soigner, éduquer et protéger la population. Vous verrez aussi comment des choix politiques – baisse d’impôts pour les uns, austérité pour les autres – ont progressivement asphyxié nos services publics. Une enquête décapante qui vous fera regarder la dépense publique d’un œil neuf – loin des clichés.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicitéS’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous
0 commentaire
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.S'abonner