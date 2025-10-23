Impôts records, services publics en déroute : le contraste choque et nourrit un récit bien rodé – celui d’un État dépensier, gangrené par le gâchis et la paresse de ses agents. Et s’il s’agissait d’un écran de fumée ? Derrière la rengaine du « gaspillage de l’argent public », nous vous proposons une plongée dans la réalité des dépenses de l’État et de la Sécurité sociale. À rebours des idées reçues, vous découvrirez que la France ne « jette » pas son argent par les fenêtres : elle l’emploie massivement à soigner, éduquer et protéger la population. Vous verrez aussi comment des choix politiques – baisse d’impôts pour les uns, austérité pour les autres – ont progressivement asphyxié nos services publics. Une enquête décapante qui vous fera regarder la dépense publique d’un œil neuf – loin des clichés.

publié le 23/10/2025 Par Olivier Berruyer
1- Idée fausse : « Les dépenses publiques explosent car on engraisse des fonctionnaires inutiles »
2- Idée fausse : « Les services publics nous coûtent un pognon de dingue et son pourtant très mal gérés »
Conclusion

Parmi les sujets qui fâchent en France, la dépense publique occupe une place de choix. Où va vraiment notre argent ? Que fait l’État de nos impôts ? Et comment se fait-il que les services publics se dégradent alors que la France est l’un des pays les plus taxés au monde ? La rhétorique dominante sert toujours le même refrain : le « gaspillage ». On nous rabâche que « la France vit au-dessus de ses moyens », que « l’État est en faillite »… Des rengaines utiles pour détourner l’attention des vrais enjeux. En réalité, ces prétendues certitudes n’ont qu’un but : rendre impensable toute alternative politique en faisant croire qu’il n’y aurait pas d’autre choix que de tailler dans les dépenses publiques.

Dans cette analyse, Élucid passe au crible les fausses certitudes du discours dominant pour déconstruire les idées reçues qui saturent le débat public. Ces dogmes, martelés jour après jour par les grands médias, visent précisément à rendre impensables les alternatives politiques et à nous dissuader d’explorer d’autres voies – pourtant bien plus avantageuses pour la majorité des citoyens.

Idée reçue n° 1 : « Les dépenses publiques explosent car on engraisse des fonctionnaires inutiles »

Première idée reçue, donc : les dépenses publiques exploseraient sous le poids de « dépenses inutiles » et de la gabegie d’un État obèse qui engraisserait des armées de fonctionnaires payés à ne rien faire. En réalité, l’argent public finance trois grands types d’administrations publiques :

