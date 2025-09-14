Laurent Ottavi (Élucid) : Le travail est un mot qui semble aller de soi. Vous démontrez pourtant que ce n’est pas le cas. Pouvez-vous dire en quoi beaucoup de gens sont exclus aujourd’hui de la définition du travail ?

Denis Colombi : Le travail semble simple et évident. Dès qu’on prend la peine d’y réfléchir, cependant, on se rend compte que la notion nous échappe, qu'elle est plus floue, plus malléable. On peut se mettre d’accord sur un certain nombre de traits qui définissent le travail. Il demande un certain effort, il constitue une certaine action qui va dans un sens de production, de création de quelque chose. Mais, une fois entré dans le détail, on se rend compte que ces critères valent pour tout un tas d’activités qui ne sont pas considérées généralement comme du travail.

Ce qu’on appelle aujourd’hui le travail domestique (faire la vaisselle, le ménage, élever ses enfants) n’a pas toujours été considéré comme tel. De même, tout un discours aujourd’hui considère que les gens qui travaillent dans les administrations publiques ne travaillent pas vraiment, et que ceux qui produisent vraiment sont ceux qui travaillent dans les entreprises privées. Une frontière est tracée arbitrairement entre ceux qui « travaillent vraiment », catégorie dans laquelle chacun de nous se range immédiatement, et les autres.

Déjà au XIXe siècle, le mouvement ouvrier s’était construit sur l’idée que ce sont les ouvriers qui créent de la valeur, qui produisent et que les capitalistes ne font que détenir les moyens de production et qu'ils ne travaillent pas vraiment. Ces conflits sont encore plus forts aujourd’hui parce qu’une grande partie du travail contemporain est invisibilisé. C’est l’idée qui est au cœur de mon livre.

Élucid : Y a-t-il eu une bascule historique à ce sujet ?

Denis Colombi : Les chasseurs-cueilleurs ne se posaient pas la question de savoir s’ils travaillaient ! C’est à partir de la modernité et de la Révolution industrielle que l’on s’est dit qu’il y avait le travail et ce qui ne l’était pas, le travail d’un côté et le lieu de vie de l’autre, alors qu’ils étaient confondus avant. Le paysan du Moyen Âge n’allait pas au travail puisque le travail et le non-travail n’étaient pas séparés.

La problématique revient notamment aujourd’hui, car tout un tas d’activités rentre dans un entre-deux. Par exemple, si je joue au jeu vidéo tout seul, tout le monde sera d’accord pour dire qu’il s’agit de loisir. Par contre, si je diffuse ma partie et que j’ai des sponsors, des rémunérations sur le nombre de vues, est-ce que c’est du travail ? C’est plus compliqué !

Comment expliquez-vous cette représentation dominante selon laquelle les femmes ne travaillaient pas, avant leur entrée dans le salariat au XXe siècle ?

Selon les variantes, on dit que les femmes auraient commencé à travailler avec la Première Guerre ou avec la Seconde Guerre mondiale, ou encore plus tard. Le féminisme, et la sociologie qui s’est appuyée sur le mouvement féministe, ont pourtant montré que les femmes ont toujours travaillé. Au Moyen Âge, elles prenaient part au travail des champs. Elles ont aussi travaillé dans les usines sous la Révolution industrielle.

Les femmes se sont, de plus, occupées du travail domestique. Ce travail a été invisibilisé parce qu’il était considéré comme n’étant pas vraiment productif, car il y a du plaisir, un côté ludique à s’occuper de ses enfants. C’est un procédé que l’on retrouve aujourd’hui dans le monde des start-ups. On y demande aux gens de faire des tas d’heures supplémentaires non payées sous prétexte qu’ils travaillent par amour de la tâche, par amour de l’entreprise, par amour du projet, par goût de l’innovation.

Le travail des femmes a aussi été invisibilisé parce qu’elles n’étaient pas des chefs. Typiquement, la boulangère tenait la caisse, mais elle a été oubliée, car ce qui était jugé important c’était son mari, le chef.

La critique féministe de la non-prise en compte du travail domestique, y compris de l’enfantement (il est parfois question de concevoir la fausse couche comme un accident du travail pour pouvoir bénéficier des mêmes protections), m’a permis de comprendre que l’invisibilisation permettait l’exploitation. L’invisibilisation permet de faire travailler des personnes sans les rémunérer, mais en jouissant de la valeur qu’elles génèrent. J’en tire une loi générale : pour qu’un travail soit exploité, il faut qu’il soit invisibilisé.

Quels sont les autres grands facteurs de l’invisibilisation du travail ?

Il y a l’évolution très concrète des formes du travail. Nous travaillons désormais dans de très petites unités de production. Or, on s’est habitué à avoir des représentations idéales du travail, celles des ouvriers qui travaillaient dans de grandes usines, ce qui a existé dès les débuts de la Révolution industrielle jusqu’à la seconde moitié du XXe siècle. On était alors obligé de voir les travailleurs, ne serait-ce qu’à la masse de leur déplacement. Ce n’est pas pour rien que le premier film sorti au cinéma, un film des frères Lumières, montre des femmes ouvrières.

Dorénavant, les unités de production sont souvent très petites. Il y a toujours de grandes usines, mais beaucoup ont été délocalisées. Les entrepôts de logistique (800 000 travailleurs en France) sont situés hors des villes, sur des bretelles d’autoroutes. Ce sont aussi des unités plus petites pour pouvoir répartir les colis et les acheminer jusqu’à nous. On ne voit pas forcément, par conséquent, ces travailleurs.

À cette évolution des formes concrètes du travail s’ajoute la tertiarisation de l’économie. Nous sommes dans des économies de service ; or, les services ne sont pas forcément très visibles. Les travailleurs de la logistique, par exemple tous les ouvriers qui permettent de recevoir nos colis, on ne les voit pas. Ils nous intéressent moins que l’objet lui-même ou que le cuisinier dans le cas du livreur Uber. De plus, ils déplacent des objets qu’ils ne fabriquent plus eux-mêmes, donc il est plus difficile de voir leurs contributions pourtant considérables, car sans eux des secteurs entiers s’écrouleraient. Le domaine du soin est aussi beaucoup concerné, mais de façon différente. La relation entre des aides-soignants et des personnes âgées est davantage qu’une relation entre un patient et un client. Ils aident dans un espace privé. Ils sont donc à la fois dans une relation de travail et dans une relation personnalisée où il est plus difficile de voir le travail.

Un autre élément encore est l’individualisation du travail. Les contrats et les organisations du travail sont beaucoup plus centrés sur l’individu. Par exemple, on ne commence pas tous à la même heure, on ne finit pas tous à la même heure, on ne se croise pas tous. Cette désynchronisation a même été parfois le fruit de stratégies d’entreprises pour briser des collectifs. Il s’agissait pour elles d’individualiser les tâches en faisant changer régulièrement les personnes à la fois de métiers et d’équipes de travail. Tout cela rend plus difficile de connaître le travail d’autrui. Les syndicats, quand ils veulent tracter et mobiliser les travailleurs, ne peuvent pas non plus toucher tout le monde. Il est plus dur pour eux d’organiser une grève sur plusieurs sites d’autant que ce sont des petites structures. Quant aux personnes dans le domaine du soin, se mettre en grève est difficile, car on peut se dire que cela revient à laisser tomber ses patients.

Enfin, on peut citer comme facteur d’invisibilisation la complexification et la parcellisation des tâches, leur caractère bureaucratique. Quand on fait des tâches difficiles à identifier, le travail est vite invisibilisé. Des élèves me demandent parfois ce que sont les « ressources humaines » et c’est extrêmement dur de répondre ce que font concrètement les gens. Il ne s’agit pas de dire que ce qu’ils font ne sert à rien. Quand, par exemple, une personne agit pour la protection juridique de l’entreprise, elle est utile, mais son travail n’est pas visible. David Graeber avait parlé des « bullshits jobs », mais le bullshit job, c’est toujours celui des autres, celui qu’on ne comprend pas parce qu’on en est éloigné. Si le travail de quelqu’un consiste juste à renseigner des indicateurs, cela ne veut pas dire qu’il fait un travail inutile.

Vous avez évoqué la désynchronisation du travail. Vous critiquez justement l’opposition faite politiquement entre les « assistés » et la France qui se lève tôt, de même que vous critiquez la « valeur travail ». En quoi participent-elles à l’invisibilisation du travail ?

Ce qui rend le travail visible, c'est sa politisation, sa mobilisation politique. Je ne parle pas seulement de la nécessité pour les hommes politiques d’en parler. Je parle aussi de la mobilisation par les mouvements sociaux, à l’instar du féminisme qui a rendu le travail des femmes visible. Le mouvement ouvrier a, par exemple, rendu le travail visible et son épuisement participe à l’invisibilisation des travailleurs.

Aujourd’hui, en effet, de nombreux hommes politiques (Sarkozy, Valls, Macron) font l’éloge de la « France qui se lève tôt » et ils vont à Rungis pour l’illustrer. Cela montre que, dans leurs représentations, le « vrai travail » est plutôt masculin, lié à l’agriculture et à l’alimentation. Qu’en est-il toutefois de la France qui ne se lève pas tôt, mais qui se couche tard ? Les caissières des supermarchés qui restent travailler jusqu’à 22h pour faire la fermeture des magasins n’en sont pas moins méritantes, mais on ne les voit pas et on ne se représente pas de la même façon leur travail. C’est pareil pour tout ce qui relève du travail domestique. Emmener ses enfants à l’école, en prendre soin est aussi une forme de travail !

De la même façon, la « valeur travail » est une manière de dire qu’il faut aimer le travail pour lui-même alors que l’on parle ainsi, sans s’en rendre compte, d’une forme particulière de travail. On n’y intègre pas, là non plus, le travail domestique. L’expression sert généralement à dénoncer l’assistanat, les gens sans emploi, qui vivent des aides sociales sans se demander si ces gens-là ne travaillent pas autrement. Il y a pourtant parmi les sans-emploi beaucoup de familles monoparentales.

Quand on remonte le fil de l’Histoire, on constate que la valeur travail est une expression issue des économistes classiques (de David Ricardo à Karl Marx). Cette valeur correspond à la quantité de travail incorporé dans l’objet. Karl Marx reprend cette idée en faisant remarquer que la valeur des biens tient surtout aux travailleurs et pas aux capitalistes. Aujourd’hui, on dirait que la fortune de Bernard Arnault ne suffit pas à s’expliquer par sa valeur personnelle, car, tout seul, il ne pourrait pas posséder un tel empire.

Le Covid n’a-t-il pas changé les choses en mettant en avant les caissières et les aides-soignants dont vous avez parlé ?

Il a apporté des changements essentiellement superficiels. On a célébré sur un ton martial la « 1ère ligne » et la « 2e ligne », puis « les travailleurs essentiels » ont vite été oubliés. Aucun homme politique ne prend en charge aujourd’hui les revendications des caissières, alors que beaucoup de sociologues ont travaillé sur leur quotidien. Pareil pour les infirmières, pour les travailleurs Uber, etc. Les mouvements sociaux également relaient peu leurs voix.

Parmi les raisons de ce manque de représentation, il y a le fait que les travailleurs invisibilisés sont souvent des femmes. Or, les syndicats traditionnels n’y sont pas habitués et peinent à porter leurs revendications.

Comment expliquez-vous que les études universitaires ne se répercutent pas dans le discours politique ?

Il y a beaucoup de recherches et d’enquêtes de terrain en sociologie du travail. J’en fais une petite synthèse dans le livre autour de l’idée d’invisibilisation. Je pense que le manque de relais tient aux médias. Il y a des journalistes qui s’intéressent à ces questions et de belles enquêtes ont été faites dans des journaux, sur lesquelles se sont appuyées les sociologues d’ailleurs. Toutefois, cela ne dépasse pas les publications spécialisées. De tels articles peinent à faire l’actualité.

Les médias, en raison de leur économie, cherchent l’évènement et moins à décrire l’ordinaire qui est précisément le travail de la sociologie. Les réseaux sociaux ont encore accentué le phénomène.

Vous avez parlé des médias et des hommes politiques. Les gens, en général, ont-ils conscience de cette invisibilisation du travail ?

Le travail s’étant fortement individualisé, on voit son travail à soi, mais difficilement celui des autres. Les gens voient plus facilement le travail qui est mis en scène. C’est ce que font très bien les très fortunés. Elon Musk est très fort dans ce registre, Donald Trump aussi.

Les ouvriers de jadis voyaient bien qu’ils partageaient une condition commune avec les autres travailleurs. Une mobilisation était donc concevable. Des mouvements et des syndicats l’envisageaient spontanément. Mais de telles conditions ne sont aujourd'hui plus réunies. Je pense qu’il y a dans cette individualisation contemporaine l’une des raisons du vote pour l’extrême droite. Celle-ci dit : il y a des travailleurs honnêtes, des gens qui font des efforts et puis il y a des parasites (les fonctionnaires, les élus mondialisés, les assistés).

Comment changer, alors, le regard sur le travail ?

Il y a la nécessité d’une prise en charge politique. Je ne parle pas forcément, là encore, des hommes et des femmes politiques. Je pense aux syndicats, aux militants de gauche. Il nous faut politiser le travail, arriver à dire qui travaille, qui sont les travailleurs, rendre visible le travail. Les féministes y sont arrivées pour le travail domestique en trouvant les outils pour le dire, en faisant des mobilisations, en créant des formes de discussion entre femmes pour en prendre conscience.

Un premier pas serait de comprendre que le travail est toujours en collaboration avec les autres. Même l’artiste n’est pas tout seul. Le peintre, par exemple, a besoin d’autres personnes pour créer les couleurs et les matériaux avec lesquels il œuvre.

Propos recueillis par Laurent Ottavi.

