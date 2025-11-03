Il y a quelque chose de pourri au royaume de nos soi-disant « démocraties ». Depuis une quarantaine d'années, ces dernières se sont engagées dans un étrange processus d'abdication largement observable. Mise sur la touche d'un animateur de talk-show, croisade contre le système judiciaire américain, les États-Unis de Donald Trump inquiètent. Mais le vent de l’autoritarisme souffle aussi sur l'Europe. L’Italie de Giorgia Meloni l'illustre à merveille, mais la France d'Emmanuel Macron n’est pas en reste dans le registre des libertés publiques malmenées.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicitéS’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous
0 commentaire
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.S'abonner