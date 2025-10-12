Frédéric LORDON est philosophe. Ses travaux offrent une critique radicale des structures du capitalisme contemporain et traitent de leurs effets politiques. Il mobilise les outils issus de la philosophie de Spinoza, de la psychanalyse et de l'économie politique pour analyser les crises actuelles. Il est aussi l’auteur de nombreux ouvrages, dont tout récemment « Pulsion » (coécrit avec Sandra Lucbert), et il anime le blog « La pompe à phynance » sur le site du Monde diplomatique.

Dans cette interview par Olivier Berruyer pour Élucid, Frédéric Lordon analyse le triste spectacle politique qui se déroule sous nos yeux : les institutions au bord de la rupture sont rongées par le capitalisme néolibéral, mais les commentateurs médiatiques n’y voient qu’un problème vaguement moral. Et au sommet de cette crise, Emmanuel Macron, dans toute sa perversion, illustre la décadence de l’époque. Sa psyché est définitivement alignée sur les structures malades de notre pays.

