Lancé en 2008 par les journalistes Drew Sullivan, américain, et Paul Radu, roumain, l’OCCRP s’est imposé comme une organisation d’envergure mondiale. Avec plus de 200 employés répartis sur six continents, des bureaux à Washington DC, Amsterdam et Sarajevo, un budget annuel de 22 millions de dollars, et un réseau de plus de 70 centres régionaux de journalisme d’investigation, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée au Kirghizstan, l’OCCRP a joué un rôle clé dans la lutte contre la corruption et le crime organisé et a orchestré ou alimenté certaines des plus grandes enquêtes journalistiques internationales de ces dernières années. S’appuyant souvent sur des fuites massives de données, elle est à l’origine des Panama Papers, Pandora Papers, Suisse Secrets, Narco Files, Pegasus Project, Cyprus Confidential, ainsi que de la série des Laundromat, qui a mis au jour les détournements de fonds des élites dirigeantes en Russie et en Azerbaïdjan.

Or, il s'avère que cette fameuse excellence en matière de journalisme d'investigation repose sur un paradoxe flagrant. En effet, une enquête internationale révèle es liens étroits qui existent entre le gouvernement américain et le plus grand réseau international de journalisme d'investigation, qui s’est toujours battu pour son indépendance. Selon cette enquête, entre 2014 et 2023, le gouvernement fédéral américain a fourni 52 % des fonds dépensés par l'OCCRP et, depuis sa création en 2008, il a versé au moins 47 millions de dollars et s'est engagé à verser 12 millions de dollars supplémentaires.