Si rien n’est fait pour empêcher l’algorithme de structurer l’espace public, le pire est à venir. Dans l’IA contre le peuple (Le Bord de l’Eau), Mathieu Chéret, diplômé du CELSA, chef de mission communication et action territoriale dans le domaine de l’énergie, imagine ce « pire ». Il décrit le basculement dans la post-vérité et dans la post-démocratie. Il propose également une série de pistes et de lignes de défense susceptibles de refaire de la démocratie un projet et de sauver les fondements de notre société.
