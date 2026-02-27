Podcast La synthèse audio 25:32 Réservé aux abonnés

Bien que l’ouvrage ait été écrit il y a plus de soixante ans, dans un contexte politique bien différent du nôtre, l’analyse de Jacques Ellul reste d’une grande actualité pour qui veut décrypter les propagandes politiques et économiques à l’heure du capitalisme néolibéral et de l’émergence de nouveaux impérialismes.

Ce qu’il faut retenir

La propagande est un ensemble de moyens techniques visant à créer un « conditionnement » et à entraîner chez l’individu un ensemble de « réflexes comportementaux ». La propagande est liée au développement de la science et à l’émergence d’une « société de masse » où les individus tendent à devenir des « atomes isolés ».

À l’échelle des sociétés, elle entraîne l’uniformisation des consciences individuelles, leur aliénation, une polarisation idéologique, et une atténuation du débat démocratique.

Si la propagande a longtemps été un outil privilégié des totalitarismes, elle est aussi utilisée par les démocraties, ce qui fait bien souvent évoluer leur nature.

Biographie de l’auteur

Jacques Ellul (1912-1994) est un penseur français, essentiellement connu pour son analyse sociologique de la technique et de l’aliénation au XXe siècle. S’il dispose d’une formation en histoire du droit, matière qu’il enseigne pendant de nombreuses années, il est également grand lecteur des évangiles et fin connaisseur de la pensée marxienne. Cependant, il refusera toute sa vie de se considérer comme marxiste ou communiste, préférant éviter d’articuler sa pensée à une idéologie, qu’il définit comme une « fossilisation » de la pensée. Ellul décrira d’ailleurs l’État communiste comme un système politique et économique aliénant les travailleurs, ces derniers étant cantonnés à une fonction purement productiviste.