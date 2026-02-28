Parcourir nos vidéos
publié le 28/02/2026 Par Carla Costantini
Monique Pinçon-Charlot est sociologue spécialisée sur l'étude des classes supérieures, et ancienne directrice de recherche au CNRS. Elle a publié avec Michel Pinçon de nombreux ouvrages consacrés à ce sujet comme « Sociologie de la bourgeoisie », « La violence des riches » ou encore « Le Président des ultra-riches : Chronique du mépris de classe dans la politique d’Emmanuel Macron » et « Les riches contre la planète : violence oligarchique et chaos climatique » aux éditions Textuel.

Dans cette interview par Carla Costantini pour Élucid, Monique Pinçon-Charlot analyse le cas Jeffrey Epstein au regard de la sociologie. À travers ses exactions, Epstein démontre jusqu'où peut aller la prédation de cette classe sociale, au sommet des richesses et des pouvoirs.

Sociologie Sociologie générale Interview Monde

