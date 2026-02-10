La dérégulation économique n'est pas qu'une affaire d'efficacité ou de croissance : c'est une dérégulation morale contraire à la démocratie. Au-delà d'un certain seuil de richesse, il y a sécession sociale : les riches ne partagent plus les mêmes services, les mêmes lois, les mêmes mœurs et intérêts, et leurs conduites sont antisociales – voire délictuelles ou criminelles. Et l'idée même de « régulation » du capitalisme, en réponse à ces dérives, exprime simplement un renoncement à la démocratie.
