La guerre n’est pas le propre des sociétés étatiques, et elle n’est pas la seule modalité de la confrontation. L'anthropologue Christophe Darmangeat éclaire des notions qui passent pour trop évidentes dans Casus Belli, la guerre avant l’État (La Découverte, 2025) et infirme des idées arrêtées sur l’origine et la nature des conflits dans les sociétés pré-étatiques. Entretien.
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