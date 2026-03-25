Depuis le lancement de ChatGPT fin 2022, nous serions entrés dans le tournant intellectuel et créatif de l’intelligence artificielle. Avec notre consentement, des algorithmes contrôlés par les géants de la Tech prennent le relais de facultés humaines essentielles, de la production du langage, de textes, d’images, d’œuvres de l’esprit jusqu’à influencer nos décisions, voire se substituer à notre capacité à délibérer. C’est ce que soutient le philosophe Éric Sadin dans son dernier essai Le désert de nous-mêmes (L’Échappée, 2025), qui livre une analyse au vitriol du développement de l’IA et de ses conséquences sociales, culturelles et anthropologiques sur les individus. Une invitation à prendre conscience de ces bouleversements et à résister pour préserver notre humanité.
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