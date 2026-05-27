Les vagues de chaleur se prolongent et sont de plus en plus intenses, imposant des conditions de travail difficiles voire dangereuses aux individus les plus exposés à la chaleur et aux rayons du soleil. Le stress thermique au travail est une problématique sanitaire et économique alarmante dans le monde entier. Il peut provoquer des problèmes de santé bénins – fatigue, éruption cutanée, syncope ou crampes – mais d’autres symptômes peuvent être beaucoup plus graves, voire mortels.
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