Comme l’a confirmé l’Organisation météorologique mondiale (OMM), 2024 a été l’année la plus chaude jamais enregistrée au niveau mondial, avec une température supérieure d'environ 1,55 °C par rapport aux valeurs préindustrielles. On nous répète sans cesse qu’il est urgent d’agir, et pourtant les émissions de gaz à effet de serre continuent d’augmenter et la planète continue de se réchauffer… Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) prévoit notamment que chaque hausse de température de 0,5 °C augmente considérablement le risque de vagues de chaleur plus longues et plus intenses.

Le réchauffement climatique a des impacts directs et néfastes sur l’environnement, mais il ne faut pas oublier qu’il peut nuire gravement à la santé des travailleurs et des populations vulnérables (enfants, personnes âgées et populations défavorisées). Les spécialistes annoncent des problèmes de stress thermique plus fréquents et plus graves pour les personnes travaillant dans des conditions de chaleur accrue, notamment à l'extérieur, comme c’est le cas dans les secteurs de l’agriculture et de la construction. Mais celles qui travaillent à l’intérieur ne sont pas forcément épargnées, surtout si aucun dispositif de rafraîchissement n’existe sur leur lieu de travail. Certaines professions exigent une activité physique intense et/ou le port d’un équipement de protection individuelle complet, ce qui entraîne une plus grande tension thermique physiologique.

De nombreux problèmes de santé, physiques ou mentaux, légers ou graves, sont associés au stress thermique au travail. C’est un fléau grandissant à l’échelle mondiale et une attention toute particulière doit être accordée aux travailleurs d’âge moyen et âgés, aux personnes atteintes de problèmes de santé chroniques et à celles en mauvaise condition physique, car elles risquent d’être plus vulnérables au surmenage physiologique causé par le stress thermique.