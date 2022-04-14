Vos courses sont 25 % plus chères qu’en 2021, et la guerre d’Iran vient déjà de relancer le compteur. Pendant que les ménages français baissaient en gamme – marques de distributeurs, Premiers prix, puis moins de produits – l’agroalimentaire faisait passer son taux de marge d’environ 35 % à environ 44 %. Une « boucle prix-profits » que les gouvernements macronistes ont consciencieusement refusé de taxer. Conséquence : un Français sur deux mange moins bien, un sur trois saute des repas, et c’est dix points de plus chez les femmes. Le bio s’effondre, les assortiments se contractent, les écarts entre enseignes atteignent 20 %. Casino n’y a pas survécu, Cora non plus, et Auchan vacille. Tour d’horizon chiffré d’une crise alimentaire qui s’installe.
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