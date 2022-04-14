Cette analyse graphique originale d'Olivier Berruyer pour Élucid est une mise à jour de notre suivi régulier et actualisé des grands indicateurs économiques.

Le prix de l’alimentation est au cœur des préoccupations quotidiennes d’une immense partie des habitants de la planète, y compris dans les pays les plus développés, même si les médias ne lui accordent pas toujours l’attention qu’il mérite. Ses conséquences, économiques comme politiques, sont pourtant majeures.

25 % de hausse des produits alimentaires en France

Après quelques mois de répit, l’inflation a fait son retour. Celle de l’ensemble des produits, pas seulement alimentaires, était retombée à environ 1 % vers le milieu de 2025 (comme nous l’avons analysé dans notre analyse sur l'inflation en France), et l’inflation alimentaire avait même effleuré 0 % fin 2024. Mais la guerre d’Iran a relancé le mouvement. En avril, l’inflation totale a atteint 2,5 % sur un an, et 1,4 % pour l’alimentaire.

Reste que les prix des produits alimentaires ont cessé d’exploser, pas de grimper. Ils restent environ 25 % plus élevés qu’en 2021. Aucun retour en arrière, donc, et d’ailleurs personne n’y croyait sérieusement.

Dans le détail, cet épisode inflationniste exceptionnel s’explique en grande partie par l’envolée du prix des matières premières alimentaires après le Covid et la guerre en Ukraine. Les grandes entreprises du secteur ont alors répercuté cette hausse dans les prix, puis, dans un second temps, elles l’ont prolongée, entraînant ainsi une inertie de l’inflation alimentaire.