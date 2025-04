Le capitalisme numérique génère une aliénation toujours plus grande en transformant les individus en marchandises. Dans Marx contre les GAFAM (PUF, 2024), Stéphanie Roza, chargée de recherches en philosophie politique (CNRS/ENS Lyon) et qui a notamment écrit Lumières de la gauche (Sorbonne, 2022) et Le marxisme est un humanisme (PUF 2024), décrit les impasses du monde du travail et du microtravail plus spécifiquement sous l’effet du numérique. Entretien.