Élucid va disparaitre. C'est dû moins ce qui risque d'arriver si l'assaut sur les petits médias indépendants se poursuit. Dans cette vidéo, on va vous expliquer ce qui se prépare en ce moment en France et à l'échelle européenne. La "labélisation" de l'information va arriver, elle se fera insidieusement, accompagnée par un arsenal législatif qui se construit depuis le début du premier quinquennat du président des médias. Le monopole de l'information a été perdu, et le pouvoir compte bien le récupérer. C'est pour cela que plus que jamais, nous avons besoin de vous. Si vous avez l'habitude de regarder cette chaine, si vous appréciez notre travail, retrouvez-nous sur notre site, et abonnez-vous pour assurer notre survie. C'est ce qui nous permettra de continuer à vous proposer ces vidéos gratuitement, quoi qu'il arrive.
Sources de la vidéo :
Archive Le Monde : 1, 2
L’essence du néolibéralisme
Macron ou la maîtrise de l’image
Macron décodeur-en-chef
Le candidat des médias
Loi "Fake News"
Emmanuel Macron veut créer une action judiciaire « en référé » contre les « fausses informations » sur les réseaux sociaux
Loi "Sécurité globale"
Violences policières : La France épinglée par des instances internationales pour son « recours excessif à la force »
Loi "sécurité globale" : les drones et caméras-piétons, un autre danger pour les libertés en France ?
Loi "séparatisme"
Avis de la la CNCDH
Proposition de loi "Ingérences étrangères", une nouvelle étape dans l'escalade sécuritaire
Une femme interpellée chez elle pour avoir insulté Emmanuel Macron sur Facebook
Le Média - En garde à vue pour un "macron ordure", cette gilet jaune risque la prison ferme
Prise de parole du Président Emmanuel Macron lors de l’évènement sur l’intégrité de l’information
Règlement DSA
Facebook, Inc. (FB) - Fourth Quarter 2020 Results Conference Call
Loi sur le secret des affaire
Loi visant à prévenir les ingérences étrangères
Bolloré contre le journalisme : 11 ans de procédures bâillons
ASSISES 2024 / Ariane Lavrilleux : « Les lanceurs d'alerte sont très peu protégés en France »
Ariane Lavrilleux : « J’étais sous surveillance de la DGSI »
À l'AFP, inquiétudes autour de la détresse psychologique de plusieurs dizaines de salariés
Une loi contre les ingérences étrangères définitivement adoptée au Parlement
