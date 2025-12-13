Élucid va disparaitre. C'est dû moins ce qui risque d'arriver si l'assaut sur les petits médias indépendants se poursuit. Dans cette vidéo, on va vous expliquer ce qui se prépare en ce moment en France et à l'échelle européenne. La "labélisation" de l'information va arriver, elle se fera insidieusement, accompagnée par un arsenal législatif qui se construit depuis le début du premier quinquennat du président des médias. Le monopole de l'information a été perdu, et le pouvoir compte bien le récupérer. C'est pour cela que plus que jamais, nous avons besoin de vous. Si vous avez l'habitude de regarder cette chaine, si vous appréciez notre travail, retrouvez-nous sur notre site, et abonnez-vous pour assurer notre survie. C'est ce qui nous permettra de continuer à vous proposer ces vidéos gratuitement, quoi qu'il arrive.

