Barbara STIEGLER est philosophe, agrégée de philosophie et professeure à l’Université Bordeaux Montaigne. Elle est membre de l’Institut universitaire de France et du comité d’éthique du CHU de Bordeaux. Auteure de nombreuses études sur Nietzsche et de l’essai "Il faut s’adapter" (2019), elle explore les origines néolibérales de l’injonction à l’adaptation. Elle a publié "Du cap aux grèves" (2020), analysant les mouvements sociaux récents, et "Démocratie ! Manifeste" (2023) ou elle appelle à redonner au peuple la capacité de se gouverner lui-même, dénonçant une démocratie dévoyée et oligarchique.

Dans cette interview d'Olivier Berruyer pour Elucid, Barbara Stiegler montre que la crise politique majeure que nous traversons est le chant du cygne d'un régime néolibéral intenable et violent. Emmanuel Macron, François Bayrou et les autres ne sont que les représentants incompétents et pétris de mépris de ce système qui nous pousse à l'adaptation jusqu'à l'épuisement.

