Depuis le lancement d’Élucid, il y a maintenant plus de quatre ans, vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous avoir rejoints – et tout particulièrement depuis décembre dernier, à la suite de votre formidable élan de solidarité. Le cercle s’est agrandi, et nous aimerions désormais mieux vous connaître pour continuer à faire évoluer et améliorer notre média indépendant !

Article Démocratie
publié le 20/02/2026 Par Élucid

Afin de recueillir votre retour d'expérience sur Élucid (principalement sur le plan éditorial), nous avons préparé pour vous un petit formulaire rapide de quelques questions. Cela ne vous prendra que quelques minutes et nous sera d'une grande aide pour la suite.

Pour répondre à notre questionnaire (anonyme, bien évidemment), cliquez ICI !

Un grand merci d'avance à toutes celles et ceux qui prendront le temps d’y répondre ! Votre avis est précieux !

Parce que demain se comprend aujourd'hui.
L'équipe Élucid

Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicité

S’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Des analyses graphiques pour prendre du recul sur les grands sujets de l’actualité
Des chroniques et des interviews de personnalités publiques trop peu entendues
Des synthèses d’ouvrages dans notre bibliothèque d’autodéfense intellectuelle
Et bien plus encore....

Déjà abonné ? Connectez-vous