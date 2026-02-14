« Les Français paient trop d’impôts pour rien ». Environ 80 % des Français jugent le niveau des impôts trop élevé, et 60 % estiment en payer eux-mêmes bien trop. Et quand on voit l’état des services publics, il y a de quoi se demander : où est passé l'argent ? Dans cette chronique, on va faire l’autopsie complète du fonctionnement de nos impôts, et vous montrer en graphiques et en chiffres ce que tout le monde devrait savoir. D’où viennent nos impôts ? Qui paye le plus, concrètement ? Où part l’argent ? Qu’est-ce qui finance vraiment notre système ? À quoi ressemblerait un monde sans impôt ? Et surtout : quand on parle de “gaspillage”, de “fraude”, on parle de quoi exactement ?

- Trop d'impôts en France ? Tout comprendre sur notre système fiscal

- Un super-État virtuel pour les multinationales : le nouveau projet fou de Bruxelles

Les graphiques de la chronique :