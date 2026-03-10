« Il est impossible de neutraliser le forcené fasciste si on le traque uniquement (…) parmi les Allemands ou les Italiens, et non parmi les Américains. » – W. Reich, La psychologie de masse du fascisme (1933)

« Donald Trump correspond à la définition d’un fasciste », déclare son ancien chef de cabinet, le général Kelly. « Il m’a fait plus d’une fois la remarque […] : “Vous savez, Hitler a aussi fait de bonnes choses” » (New York Times, 22 octobre 2024, Le Monde, 24 octobre 2024).

Le 23 novembre 2025, quelque temps après son élection à la mairie de New York, Zohran Mamdani est reçu par Donald Trump à la Maison-Blanche. À la fin de la rencontre, au moment où les deux hommes répondent aux questions de la presse, une journaliste demande à Mamdani : « Confirmez-vous ce que vous avez dit récemment, à savoir que Trump est un fasciste ? » Mamdani observe un instant d’hésitation gênée, que Trump met à profit pour intervenir aimablement : « C’est OK, vous pouvez juste dire oui. »

Trump est identifié et se reconnaît comme fasciste. Mais est-ce le même fascisme que celui d’il y a un siècle ? Si, comme on peut le supposer, ce n’est pas le même, quels sont les invariants qui permettent de parler de fascisme dans les deux cas ?

Les deux invariants du fascisme

Classiquement, le fascisme se définit par la présence de deux invariants étroitement liés l’un à l’autre : 1/ des pratiques d’État xénophobes et/ou racistes fondées sur le naturalisme ou l’essentialisme ; 2/ le nationalisme comme fondement d’un État désignant un ennemi intérieur et/ou extérieur absolutisé, essentialisé.