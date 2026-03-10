Le fascisme contemporain ne ressemble plus à son ancêtre du XXe siècle : il ne divinise plus l’État, il l’instrumentalise ; il ne supprime pas immédiatement les élections, il les exploite ; il ne mobilise plus les masses dans la rue, il gouverne les psychés par les écrans. Comprendre le néofascisme aujourd’hui impose donc de déplacer le regard et d’analyser les nouvelles formes de pouvoir – notamment celles du capitalisme numérique – qui l’ont rendu compatible avec le régime électoral.
